Roma, Diawara: «Sto meglio, giocando tornerò al mio livello» (Di sabato 11 luglio 2020) Il centrocampista Amadou Diawara ha parlato ai microfoni di Roma Tv prima del match di stasera contro il Brescia Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, ha così parlato prima del match contro il Brescia: CONDIZIONE FISICA – «Mi sento meglio fisicamente, l’infortunio di gennaio non mi ha aiutato, ma trovando continuità tornerò al mio livello». CAMBIO DI MODULO – «Non mi cambia nulla. Il mister ci spiega ciò che vuole e in campo diamo il massimo per dare ciò che ci chiede». CONCENTRAZIONE – «In Serie A non ci sono piccole squadre, bisogna essere concentrati su ogni singola partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

