Per voi la proroga dello stato d'emergenza è "un attentato alla democrazia"?

Ultime Notizie dalla rete : Per voi Abbiamo visto per voi 1986: The Act, il nuovo film NoVax di Andrew Wakefield Wired Italia Stato d'emergenza per il virus, giusta la proroga fino al 31 dicembre?

Polemica politica sulla proroga dello stato d'emergenza per l'emergenza coronavirus fino al prossimo 31 dicembre. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'ipotesi, precisando che ci ...

Passeggiata per la vita, annunciata l’edizione speciale 2020: distanti ma vicini!

Per le misure anticontagio, non essendo possibile lo svolgimento standard della camminata, l’invito è di fare una passeggiata in montagna, al mare, al lago e scattarsi una foto ed inviarla all’organiz ...

