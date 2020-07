Mihajlovic: “Fate sempre domande del c… Uno stadio senza pubblico è come una donna senza tette” (Di sabato 11 luglio 2020) Particolarmente nervoso Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. “Il nostro prossimo avversario? Non so se è una squadra che si chiude, dipenderà anche da noi. E’ una partita aperta. L’Europa sfumata? Facciamo quello che dobbiamo, siamo professionisti, ma non voglio piangere e sentire certe domande. Avete dieci giorni per preparare le domande e poi arrivate qui con queste domande del c… Su dieci domande, nove sono sempre le stesse. Ci vorrebbe un po’ più di fantasia. Quindi anche le mie risposte sono scontate. E’ trascorso un anno dalla mia malattia, difficilmente dimenticherò. E’ stato un anno di merda, ma i ragazzi e la società sono stati bravi. Arbitra Mariani? ... Leggi su alfredopedulla

