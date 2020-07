"Martedì si vota sullo stato d'emergenza". Casellati fa tremare Conte (Di sabato 11 luglio 2020) Sarà un Martedì di fuoco per il premier Giuseppe Conte. Oltre al Cdm che dovrà dare una risposta necessariamente definitiva sulla questione della concesione delle autostrade ad Aspi, infatti, in Senato andrà in scena la votazione del prolungamento dello stato d'emergenza dovuto all'epidemia da Coronavirus fino al prossimo 31 dicembre. Ad annunciarlo è stata la presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberta Casellati. Da Palazzo Chigi hanno provato a motivare la necessità di allungare di sei mesi lo stato d'emergenza con la possibilità - sotto un simile "cappello" legislativo - di intervenire prontamente nel caso in cui l'epidemia da Covid-19 dovesse rialzare la testa, specie per i provvedimenti ... Leggi su iltempo

