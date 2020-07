Highlights e gol Valladolid-Barcellona 0-1, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15′: tocco corto di Messi che elude ben quattro difensori avversari servendo a Vidal un pallone preciso per il diagonale del cileno. Il pallone colpisce il palo più lontano e si insacca alle spalle di Masip. Nonostante l’assedio finale del Valladolid, il Barcellona si difende bene e porta a casa i tre punti. Leggi su sportface

Highlights e gol Brescia-Roma 0-3 : Serie A 2019/2020 (VIDEO) Il video dei gol e degli Highlights di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e rilanciano le ambizioni di Europa della squadra ...

Il video dei gol e degli di 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e rilanciano le ambizioni di Europa della squadra ... DIRETTA STREAMING – Juventus – Atalanta – Risultato LIVE - Gol e Highlights Avrà inizio alle ore 21.45 del giorno sabato 11 luglio la delicata sfida tra Juventus e Atalanta , match che potrebbe cambiare l’andamento di questa parte finale di campionato 2019/20. Teatro della sfida è ...

Avrà inizio alle ore 21.45 del giorno sabato 11 luglio la delicata sfida tra e , match che potrebbe cambiare l’andamento di questa parte finale di campionato 2019/20. Teatro della sfida è ... Highlights e gol Sheffield-Chelsea 3-0 - Premier League 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e i gol di Sheffield United-Chelsea 3-0, match della trentacinquesima giornata della Premier League 2019/2020. Continua il sogno europeo dei padroni di casa, che battono i londinesi e complicano i piani dei Blues in ottica Champions. ...

