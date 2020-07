Formula 1, Binotto bacchetta Vettel e Leclerc: “hanno capito di aver fatto qualcosa di sbagliato” (Di sabato 11 luglio 2020) Prima giornata positiva ma non troppo per la Ferrari in Austria, dove domani si terrà il secondo Gran Premio della stagione sempre sul circuito del Red Bull Ring. Charles Coates/Getty ImagesDopo le difficoltà di una settimana fa, la scuderia di Maranello ha migliorato la propria monoposto con alcune nuove componenti, che sembrano abbiano sortito i frutti sperati. A far chiarezza ci ha pensato Mattia Binotto: “abbiamo portato alcuni pezzi nuovi, legati all’aerodinamica. Questi erano da testare. Così ci siamo concentrati su quelli, su un programma di controllo delle mappe aerodinamiche. Non avevamo un programma normale del venerdì, insomma. I tempi sul giro per noi non erano così importanti. Era più importante analizzare bene i dati, capire se le componenti funzionano come previsto e se stiamo andando avanti in ... Leggi su sportfair

