F1, Qualifiche GP Stiria 2020: 89ª pole per Hamilton. 10° Vettel, 14° Leclerc (Di sabato 11 luglio 2020) Lewis Hamilton si conferma come il miglior pilota in condizioni di bagnato e fa così sua la pole del GP Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. L’inglese migliora di giro in giro e ferma il cronometro sul tempo di 1’19”702, con oltre un secondo di vantaggio sul secondo classificato (Max Verstappen con la Red Bull). Male la Ferrari, con Sebastian Vettel che si qualifica per un soffio al Q3 e chiude decimo, mentre Charles Leclerc partirà dall’undicesima posizione. Miglior qualifica in carriera per la McLaren di Carlos Sainz, che precede il vincitore di domenica scorsa, Valtteri Bottas. Chiudono la top-10 un ottimo Esteban Ocon con la Renault, Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Red Bull), l’AlphaTauri di Pierre Gasly ... Leggi su news.superscommesse

F1 qualifiche Gp Stiria 2020: Leclerc e Kvyat finiscono sotto investigazione Nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Stiria 2020, la pioggia è la protagonista assoluta, che influenza pesantemente lo svolgimento delle tre sessioni. Il circuito bagnato crea delle ulteriori insidie ai piloti,

F1 | GP Stiria 2020 - Qualifiche: Pole Hamilton sul bagnato

Ferrari - le parole dei due piloti dopo le qualifiche del GP di Stiria Piove sul bagnato in casa Ferrari. Le qualifiche bagnate del Gran Premio di Stiria dovevano essere un'opportunità per i due piloti della Rossa, ma così non è stato. Come una settimana fa, anche questa settimana una

