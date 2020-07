Brescia Roma 0-0 LIVE: finisce il primo tempo (Di sabato 11 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Roma 0-0 MOVIOLA 20.18 Termina il primo tempo – Punteggio ancora bloccato sullo 0-0 tra Roma e Brescia. Giallorossi pericolosi soprattutto nella parte finale, ma le Rondinelle sono riuscite a non subire gol. 38′ Punizione Kolarov – Solito sinistro del serbo, pallone respinto da Andrenacci. 32′ Occasione per la Roma – Perez aggancia un gran ... Leggi su calcionews24

Gara con poche emozioni al Rigamonti : è parità al 45' tra Brescia e Roma E' 0-0 alla fine del primo tempo tra Brescia e Roma , match valido per il 32esimo turno di Serie A. La squadra di Fonseca si è resa pericolosa in varie circostanze con Kalinic e Carlos Perez senza mai trovare lo specchio della porta.

PAGELLE Brescia Roma : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Roma , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

Risultati Serie A - 32ª giornata LIVE : non si sblocca Brescia-Roma - la classifica Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti ...

