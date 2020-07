‘Uomini e Donne’, Davide Basolo commenta la fine della storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan e rivela cosa farebbe se la tronista lo cercasse (Di venerdì 10 luglio 2020) La relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan pare essere arrivata ad un punto di stallo. Come ha rivelato l’ex tronista recentemente, i due starebbero attraversando un periodo di crisi, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per conoscersi subito dopo la scelta. Ad aver commentato questa situazione tramite le pagine di Uomini e Donne magazine è stato Davide Basolo, l’Alchimista. L’ex corteggiatore di Giovanna, nonché sua ‘non scelta’, ha dichiarato di non provare più sentimenti per la romana, nonostante nutra per lei grande stima e affetto alla luce dei momenti trascorsi insieme. Sulla sua storia forse giunta al capolinea con ... Leggi su isaechia

