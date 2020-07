Thiago Silva elogia l’Atalanta: “Servirà preparare bene la partita per affrontarla” (Di venerdì 10 luglio 2020) A seguito del sorteggio di Champions League, il difensore del PSG, Thiago Silva, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club francese. “L’Atalanta è una squadra che crea molti problemi agli avversari, hanno tre attaccanti molto veloci, difficili da affrontare. Sarà una partita aperta. Dovremo quindi lavorare bene e prepararci, iniziando dalle due finali di coppa nazionale che sono molto importanti.” Foto: Marca L'articolo Thiago Silva elogia l’Atalanta: “Servirà preparare bene la partita per affrontarla” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Mediagol : PSG, Thiago Silva: 'Chiunque arrivi ai quarti di finale merita. Sarà una partita aperta' - cn1926it : #Thiago #Silva: “#Atalanta forte come le altre, dovremo arrivare pronti alla sfida” - F_Manga18 : @NarcissePro @Teo__Visma Neyman, Mbappe, Thiago Silva non penso siano paragonabili a Ilicic, Zapata e Caldara - zazoomblog : Psg Thiago Silva: “L’Atalanta crea problemi ai suoi avversari sarà una gara aperta” - #Thiago #Silva: #“L’Atalanta… - sportface2016 : #Psg, il difensore #ThiagoSilva commenta il prossimo match di #ChampionsLeague contro l'#Atalanta #UCLdraw #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva

Questa mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le final eight di Champions League, che si disputeranno il prossimo mese di agosto in Portogallo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pesc ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ariedo Braida, ex direttore sportivo Milan e Barcellona: “In una società bisogna fare delle scelte e difenderle. Non ...