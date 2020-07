Thandie Newton: "Lavorare con Eddie Murphy è stato davvero triste" (Di venerdì 10 luglio 2020) Thandie Newton ricorda l'esperienza a fianco di Eddie Murphy in Norbit come triste e negativa perché l'attore non era quasi mai sul set, rimpiazzato da controfigure incredibilmente somiglianti. Thandie Newton ricorda l'esperienza lavorativa al fianco di Eddie Murphy definendola "triste" per l'assenza continua del divo dal set di Norbit, commedia del 2007. Per ottenere il ruolo di Kate Thomas in Norbit, Thandie Newton ha dpvuto superare infiniti ostacoli. A quanto pare i produttori non erano certi delle sue doti comiche e ritenevano che non avesse la verve richiesta dal ruolo, ma alla fine la Newton è riuscita a convincerli, desiderosa di ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Katie Holmes ha cominciato a seguire Thandie Newton su Instagram dopo i suoi commenti su Tom Cruise) - - sandrogriebeler : @CarllaGuimaraes @FotosDeFatos Lembrei da Thandie Newton hahah - badtasteit : #ThandieNewton sulla conversazione con Amy Pascal che la convinse a rifiutare Charlie's Angels - cinespression : New post: Thandie Newton ha rivelato cosa l’ha portata ad allontanarsi dal Charlie’s Angels del 2000… - GianlucaOdinson : Thandie Newton: 'Ho rinunciato a Charlie's Angels dopo un terribile incontro con una produttrice' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Thandie Newton Thandie Newton: "Lavorare con Eddie Murphy è stato davvero triste" Movieplayer.it Thandie Newton: "Lavorare con Eddie Murphy è stato davvero triste"

Thandie Newton ricorda l'esperienza a fianco di Eddie Murphy in Norbit come triste e negativa perché l'attore non era quasi mai sul set, rimpiazzato da controfigure incredibilmente somiglianti. Thandi ...

Thandie Newton ha rifiutato un ruolo in Charlie’s Angels a causa di parole razziste dall’allora boss della Sony

L’attrice britannica accusa la capo dello studio Amy Pascal di averla spinta con frasi razziste e offensive a rinunciare a partecipare al Charlie’s Angels con un ruolo poi andato a Lucy Liu. Thandie N ...

Thandie Newton ricorda l'esperienza a fianco di Eddie Murphy in Norbit come triste e negativa perché l'attore non era quasi mai sul set, rimpiazzato da controfigure incredibilmente somiglianti. Thandi ...L’attrice britannica accusa la capo dello studio Amy Pascal di averla spinta con frasi razziste e offensive a rinunciare a partecipare al Charlie’s Angels con un ruolo poi andato a Lucy Liu. Thandie N ...