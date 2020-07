Tara Gabrieletto, duro sfogo sui social, “Non rompetemi i cog*ioni..” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo diverse voci che si sono rincorse per settimane, adesso è ufficiale. Il matrimonio tra Christian Gallella e Tara Gabrieletto è finito definitivamente. L’unione tra i due giovani, dunque, non ha superato la crisi di cui, ormai, entrambi avevano dato evidenti segnali su tutti i social. Naturalmente la fine di questa storia d’amore ha catalizzato l’attenzione di tutti i fans che non hanno potuto fare a meno di commentare la situazione. Qualcosa, però, non è andata giù a Tara Gabrieletto che, a quanto pare, ha deciso di pubblicare un video per chiarire in tutto e per tutto la propria posizione. La ragazza ha fatto questa scelta per cercare di difendere sé stessa e colui che è ancora suo marito da un paio di fans che, a dire il vero, ... Leggi su kontrokultura

