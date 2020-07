Scuola, al via domande per assumere idonei dei concorsi da graduatorie aggiuntive di altre regioni (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Garantire il rientro nelle regioni di appartenenza e tutelare il diritto alla salute, alla famiglie e al lavoro. Questa la richiesta dell’Anief in seguito al via libera alle domande per assumere gli idonei dei concorsi da graduatorie aggiuntive di altre regioni. “È uscito il nuovo decreto per potersi inserire nelle graduatorie aggiuntive rispetto alle graduatorie di merito regionale ad esaurimento. È un decreto – spiega il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico – che è stato approvato dal parlamento per consentire a tutti gli idonei e ai vincitori dei precedenti concorsi, quelli del ... Leggi su quifinanza

eziomauro : Speranza: 'Una stretta su chi rifiuta le cure e a scuola faremo i test' - JUDO_Tomita : Il divertente video di presentazione del corso di #Judo per #bambini e #bambine dai 3 ai 5 anni proposto dalla Scuo… - stefaniatalpo : @PaoloBorg @CottarelliCPI E i figli non apprendono come se fossero a scuola. I programmi sono stati sforbiciati, le… - VivereRiccione : Scuola, le regole per il ritorno in classe ci sono: ora al via alla verifica degli spazi per la ripartenza a settem… - Dome689 : Comune di Leinì (To): Abbiamo l'opportunità di avere una scuola all'avanguardia, non rinunciamo!!! - Firma la petiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Decreto rilancio, via libera della Camera: per la scuola 1,6 miliardi, 16.000 posti in più per i concorsi, mille assistenti tecnici Orizzonte Scuola Francesco Bellomo, torna agli arresti l’ex giudice che imponeva il «dress code» alle borsiste

Torna agli arresti domiciliari Francesco Bellomo, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato che alle borsiste dei suoi corsi per aspiranti magistrato imponeva un dress code tutto tacchi e minigonne e ...

Madre lesbica separata non vede le figlie da due anni, il caso alla Consulta: «Rapporto da tutelare»

È giusto che alcuni figli paghino i conflitti dei genitori, «perdendone» uno quando questi si separano? E la legge italiana permette di tutelare il diritto dei bambini ad avere entrambi i genitori anc ...

