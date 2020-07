Sanremo 2021, Claudio Lippi in gara come cantante: “Ho proposto un brano” (Di venerdì 10 luglio 2020) Claudio Lippi potrebbe debuttare al Festival di Sanremo ma non come co-conduttore al fianco di Amadeus, bensì come cantante in gara. A svelarlo è stato il portale Blogo, che ha scoperto che Claudio Lippi avrebbe già un brano pronto da sottoporre al giudizio di Amadeus, che è stato confermato sia come presentatore del Festival, sia come direttore artistico. Circa due mesi fa, ad ANSA, Claudio Lippi dichiarò: “Alla conduzione del Festival non mi sentirei così inadatto. Certo, per come sono fatto, farei la fine di Raimondo Vianello che fu querelato dalla casa discografica di Ivana Spagna, quando dopo ... Leggi su bitchyf

