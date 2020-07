Quindicenni violentate in spiaggia dall'amico di 16 anni durante party a base di alcol a Rimini (Di venerdì 10 luglio 2020) Un ragazzo di 16 anni avrebbe violentato due sue amiche 15enni durante una festa in spiaggia a Rimini. A ripercorrere i fatti verificatisi nel corso della serata è Rimini Today:Secondo quanto emerso, la compagnia di adolescenti si era ritrovata sulla battigia per trascorrere la serata portandosi appresso, però, delle abbondanti scorte di alcolici rimediate in qualche negozio.Le due ragazze di 15 anni si sarebbero poi allontanate dal gruppo in compagnia del sedicenne.Gli altri amici sembra non si siano resi conto immediatamente di quello che stava succedendo ma, a un certo punto, hanno iniziato a preoccuparsi quando le giovani sono passate dalle risate a un pianto incontrollabile per poi collassare a causa dell’ubriachezza.Scattato ... Leggi su huffingtonpost

