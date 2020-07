Parachutes dei Colplay compie 20 anni: tra le tracce c’è ancora tanta bellezza (Di venerdì 10 luglio 2020) Ricordare Parachutes dei Coldplay significa accarezzare nuovamente quel portone che chiudeva per sempre gli anni '90. La band di Chris Martin, però, lo aveva lasciato socchiuso e mentre nelle 10 tracce si imponeva come novità in arrivo dallo stesso Regno Unito dei Beatles e degli Oasis, riusciva a offrire un prodotto che dal britpop attingeva il sentimento ma che, allo stesso tempo, apportava genuinità. Tutti ricordiamo un frontman ancora giovanissimo muoversi in riva al mare con il volto provato dalla pioggia sulle note di Yellow: occhi che fissavano in camera e falsetti che facevano da contrasto ai tentativi di distorsione di Johnny Buckland sono ancora impressi, e con ragione. La vera bellezza, però, era in quella tormentata e poetica Trouble che ... Leggi su optimagazine

