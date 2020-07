Nocera Inferiore, il sindaco Torquato porta De Luca sulla Cavaiola (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nocera Inferiore (Sa) – “L’estate scorsa sono fisicamente sceso nel fiume”, dice il sindaco del Comune di Nocera Inferiore Manlio Torquato al Governatore De Luca mentre, con il consigliere e presidente della commissione Bilancio Franco Picarone, si affacciano sul torrente ‘Cavaiola’ dal ponte nei pressi della caserma. Sotto, rifiuti e inquinamento di vario genere. De Luca annuisce ben sapendo che quello nocerino è un pezzo del problema ambientale della piana del versante del Vesuvio, fino a Castellammare di Stabia. Come successo prima a Fosso Imperatore, più tardi in Comune Vincenzo De Luca avrebbe quindi spiegato che la Regione ha ... Leggi su anteprima24

