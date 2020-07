Naya Rivera sarebbe annegata per un “tragico incidente”, l’ipotesi delle autorità (Di venerdì 10 luglio 2020) Non si fermano le ricerche per trovare Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa dopo una gita in barca nel Lago Piru insieme al figlioletto di 4 anni ritrovato da solo sull’imbarcazione. Nonostante questo, le autorità hanno precisato di essere alla ricerca non di una persona scomparsa ma di un corpo senza vita. Naya Rivera sarebbe... L'articolo Naya Rivera sarebbe annegata per un “tragico incidente”, l’ipotesi delle autorità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

