Napoli, auto travolge 6 persone: muore ragazza di 27 anni. Gravissima una donna incinta che partorisce subito dopo (Di venerdì 10 luglio 2020) Una ragazza di 27 anni ha perso la vita. Altre cinque sono rimaste ferite. Di queste anche una donna che era al settimo mese di gravidanza. La bimba è stata fatta nascere subito dopo in... Leggi su leggo

Perde il controllo dell'auto e investe sei persone: una ragazza di 27 anni è morta, mentre una 34enne al settimo mese di gravidanza è in pericolo di vita e in ospedale ha partorito una neonata ora in ...NAPOLI – I Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne incensurato napoletano. I ...