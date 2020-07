MOSE, Conte in visita per la prova generale a Venezia (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli ambientalisti preparano una manifestazione di protesta contro il MOSE. Oggi, per la prima volta, Conte vedrà alzarsi tutte le 78 paratoie Un grande giorno, che segna una nuova rinascita dopo un altro disastro che ha segnato la storia dell’Italia recente. Venezia ricomincia a nascere, dopo l’alluvione che ha provocato l’acqua alta nel capoluogo veneto lo scorso anno. Oggi, infatti, verrà effettuato il primo test completo del MOSE, il sistema delle 78 dighe mobili che servirà a salvare la città da eventuali ondate eccezionali. Per l’occasione si è mosso in prima persona anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato poco prima delle 10. Con lui, vi sono anche i ministri Luciana Lamorgese, Paola De Micheli e Federico ... Leggi su zon

