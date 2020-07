Lopalco candidato alle Regionali con Emiliano? «Non me l’hanno chiesto, ma accetterei. Non temo di deludere chi mi stima come scienziato» (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Per il primo virologo che si butta in politica nell’era del Coronavirus c’è ancora da attendere. L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco non ha – ancora – deciso di candidarsi alle prossime elezioni Regionali in Puglia con Michele Emiliano, come rivelato dal Foglio e a seguire da diversi giornali. Anche perché, dice lui stesso, nessuno gliel’ha ancora chiesto. Ma quando la fatidica proposta arriverà, magari dallo stesso presidente pugliese già in corsa per le prossime Regionali, di certo non faticherà a convincere lo scienziato che ha scelto come capo della task force per affrontare l’emergenza sanitaria nella sua ... Leggi su open.online

