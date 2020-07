League of Legends World Championship 2020, Riot pensa al “Bubble System”: si disputerà in una sola città (Di venerdì 10 luglio 2020) Riot Games è in trattativa per disputare la League of Legends World Championship 2020 in una sola città, sfruttando il “Bubble System” per consentire all’evento tanto atteso dagli appassionati di esports di svolgersi senza problemi. Questo sistema, progettato per limitare il contatto con gli estranei e di conseguenza prevenire il contagio e la diffusione del coronavirus, prevede che le 24 squadre qualificate per il campionato mondiale si ritrovino a Shanghai, in Cina, alcune settimane prima dell’inizio del torneo. Una volta lì, i partecipanti verrebbero tutti messi in quarantena nello stesso hotel, gareggiando poi da una posizione centralizzata per tutta la durata del torneo. Il piano iniziale di Riot era di ... Leggi su esports247

LEC: MAD Lions e Rogue al primo posto

Chi mai avrebbe immaginato di vedere due team giovani, come MAD Lions e Rogue, lottare tra di loro per il primo posto della classifica? Nessuno. Le due squadre stanno esprimendo un livello di gioco al ...

LEC recap: MAD Lions e Rogue ancora in testa

I momenti di G2 Esports e Fnatic sono entrambi difficili, per ragioni diverse. I campioni in carica hanno vissuto un girone d’andata piuttosto travagliato, dato che Perkz ha avuto tanti problemi famil ...

