La paura va sconfitta. La lezione dei bambini che i catastrofisti non afferrano (Di venerdì 10 luglio 2020) Matteo Carnieletto Polemiche su Brian Kilmeade, conduttore di Fox News, che ha detto che a settembre i bambini dovranno tornare a scuola per "imparare che la vita è piena di ostacoli". Ecco perché il giornalista americano ha ragione "Papà, c'è ancora l'aria brutta?". Così, mi interrogava mio figlio Michele (tre anni) dopo un mese di lockdown e di assenza dall'asilo. Perché la consapevolezza che nei mesi scorsi, quando il Coronavirus ci ha costretti a chiuderci nelle nostre case, sia successo qualcosa di straordinario l'hanno avuta tutti. Anche i più piccoli. Anche Michele che, dall'alto dei suoi tre anni, si arrabbiava perché non poteva andare al parco oppure incontrare i nonni. "Neanche se mettono la mascherina?". "No, neanche se la mettono". "Allora prendo la mia spada e colpisco l'aria brutta, la ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : paura sconfitta La paura va sconfitta. La lezione dei bambini che i catastrofisti non afferrano il Giornale Mister Occhiuzzi: "A Spezia senza paura"

Il penultimo posto in classifica del Cosenza, a quota 31 punti, non tragga in inganno gli Aquilotti. Sebbene la squadra calabrese sia reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Ascoli, il suo ruolino d ...

Verso il voto. Zilli: Pd in difficoltà, pensare a Gnassi ter è sconfitta partito

Una eventuale ricandidatura, conclude il consigliere, sarebbe “una grande sconfitta per un partito che governa egemonicamente il nostro territorio da oltre 70 anni: nessuna alternativa, spaccato nelle ...

