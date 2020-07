Kazakistan, allarme per una misteriosa polmonite che uccide più del Covid (Di venerdì 10 luglio 2020) In Kazakistan l’ambasciata cinese lancia l’allarme di un “significativo aumento” di casi di polmonite sconosciuta definita più letale del Covid-19 in tre città del Paese. Ma Nursultan smentisce e parla di “fake news”. L’avvertimento e’ comparso nella tarda serata di ieri sul canale WeChat della sede diplomatica cinese, che ha indicato tre focolai diffusisi dalla meta’ di giugno nelle citta’ di Atyrau, Aktobe e Shymkent. “Il tasso di mortalita’” di questa malattia, ha avvertito l’ambasciata cinese, “e’ molto piu’ alto di quello del nuovo coronavirus. I dipartimenti sanitari del Paese stanno conducendo ricerche comparate sul virus della polmonite, ma non lo hanno ancora ... Leggi su nuovasocieta

