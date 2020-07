In Lombardia riaprono disco, ok calcetto (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 10 LUG - Via libera da domani al calcetto in Lombardia. Lo conferma la nuova ordinanza del governatore Fontana, che autorizza da sabato 11 luglio gli sport di squadra, di contatto e ... Leggi su corrieredellosport

