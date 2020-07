Il ds del Werder Brema: “Dobbiamo cominciare a pensare che Rashica non sarà con noi il prossimo anno” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il direttore sportivo del Werder Brema Frank Baumann, ha parlato alla Bild del futuro di Milot Rashica, attaccante classe ’96 che piace molto a Milan, RB Lipsia e altri club: “Intorno a Rashica c’è sicuramente grande movimento, siamo in trattativa per lui con un club. Dobbiamo iniziare a convivere col fatto che il prossimo anno non giocherà qui con noi. Ma di certo non lo venderemo per una cifra inferiore al suo valore.” Foto: profilo Twitter ufficiale SV Werder Brema L'articolo Il ds del Werder Brema: “Dobbiamo cominciare a pensare che Rashica non sarà con noi il prossimo anno” ... Leggi su alfredopedulla

Napoli su Rashica - il ds del Werder : "Sappiamo che l'anno prossimo non giocherà con noi" Milot Rashica è uno degli obiettivi del Napoli per le corsie laterali d'attacco, un calciatore di talento destinato a lasciare il Werder Brema.

Milot è uno degli obiettivi del per le corsie laterali d'attacco, un calciatore di talento destinato a lasciare il Brema. Milan News – Calciomercato : Rangnick vuole in rossonero il talento del Werder Milan News – Calciomercato , la società rossonera sta lavorando in modo costante sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per Rangnick e anche grazie al suo aiuto: il dirigente del gruppo Red Bull, prossimo ...

– , la società rossonera sta lavorando in modo costante sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per e anche grazie al suo aiuto: il dirigente del gruppo Red Bull, prossimo ... Spareggio Bundesliga 2019/2020 : sanguinoso pareggio del Werder contro l’Heidenheim Nell’andata dello Spareggio tra il Werder Brema e l’Heidenheim vince la tensione. Pari a reti inviolate – e con l’espulsione del difensore dei padroni di casa Moisander – tra la terzultima della Bundesliga e la terza ...

CalcioPillole : #Calciomercato Alla Bild il DS del Werder Brema ha parlato del futuro di Milot #Rashica. Sulla punta classe class… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Werder Brema, il Diesse su Rashica: “Stiamo trattando con un club”: Wer… - news24_napoli : Milan e Napoli su Rashica, il ds del Werder: ‘Siamo in trattativa con un… - sportli26181512 : Milan e Napoli su Rashica, il ds del Werder: 'Siamo in trattativa con un club': Frank Baumann, ds del Werder Brema,… - sportli26181512 : Werder Brema, il DS Baumann: 'Rashica? Siamo in trattativa con un club': Il direttore sportivo del Werder Brema Fra… -