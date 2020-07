Highlights e gol Empoli-Frosinone 2-0, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Empoli-Frosinone, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, in cui i toscani si impongono 2-0 nei confronti dei laziali, grazie alla doppietta di Amato Ciciretti. Successo fondamentale per gli uomini di Pasquale Marino in chiave playoff, mentre la formazione di Alessandro Nesta subisce l’ennesimo brusco stop della stagione. I ciociari partono forte, costruendo diverse occasioni sull’asse Dionisi-Rohden-Novakovich, con quest’ultimo che al 29′ si divora la rete del vantaggio e, in contropiede, gli azzurri si portano avanti grazie ad un gol di Amato Ciciretti, che realizza con il sinistro su assist di Bandinelli. Nella ripresa i gialloblu si sbilanciano in avanti, alla ricerca della rete del ... Leggi su sportface

