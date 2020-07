Formula 1, Leclerc e Bottas nel mirino della Federazione: warning per i due piloti da parte della FIA (Di venerdì 10 luglio 2020) La FIA ha messo nel mirino Charles Leclerc e Valtteri Bottas, unici due piloti ad aver lasciato l’Austria dopo il Gran Premio di domenica scorsa per tornare a casa. Mark Thompson/Getty ImagesUna violazione di quello che è il Protocollo Covid approvato prima della ripartenza, che obbliga i rappresentanti di un team di non avere rapporti con membri di altre squadre e di rimanere in circuito tra una gara e l’altra. Il monegasco e il finlandese invece sono rientrati presso le proprie abitazioni, con il primo che ha anche partecipato ad alcuni eventi senza mascherina di protezione. Una situazione che ha spinto la FIA a scrivere sia a Mercedes che a Ferrari, chiedendo di seguire rigorosamente il Codice di Condotta. Mark Thompson/Getty ... Leggi su sportfair

