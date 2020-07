FIFA e le loot box nell'occhio del ciclone: un giovane ha speso più di €3.000 nei pacchetti di FUT e parla di dipendenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Ovviamente FIFA non è di certo l'unico titolo che sfrutta il meccanismo delle loot box ma essendo il protagonista di questa vicenda ed essendo uno dei giochi più giocati al mondo, è inevitabile utilizzarlo spesso come esempio di una discussione che continua anche tra le autorità di mezzo mondo. Le loot box possono essere considerate gioco d'azzardo?nella giornata di ieri BBC ha pubblicato un'inchiesta sulle loot box di FIFA che partiva dalla testimonianza di Jonathan Peniket, un ragazzo di 21 anni che ha confermato di aver buttato tutti i risparmi che i genitori gli avevano affidato per il suo futuro nei pacchetti di FUT, FIFA Ultimate Team. Il ragazzo si prende le proprie responsabilità ma allo stesso ... Leggi su eurogamer

