Fabian Ruiz è lontano parente del giocatore che giocava con Ancelotti (Di venerdì 10 luglio 2020) Top De Paul(Udinese) è l’uomo in più della squadra bianconera. Realizza il goal del momentaneo primo vantaggio mettendo la gara sul binario giusto, ma c’è dell’altro: giocate non banali, sempre nel vivo dell’azione, passaggi filtranti… De Paul è pronto a giocare in un club di prima fascia… Lazovic(Verona) scatenato nei primi minuti della partita. Manda al “bar” Skriniar e porta in vantaggio i suoi. Sulla sinistra si intende alla perfezione con Dimarco. Cala leggermente nella ripresa, colpa di questa calda estate italiana. Ruiz(Napoli) è l’uomo in più del centrocampo del Napoli. lontano parente del giocatore ammirato durante la guida tecnica di Carlo Ancelotti. E’ sempre nel vivo della manovra, ... Leggi su ilnapolista

napolista : #FabianRuiz è lontano parente del giocatore che giocava con #Ancelotti I top e flop della giornata di Serie A: Bon… - infoitsport : VOTI UFFICIALI – Chiesa flop, Ribery si salva! Bene Fabian Ruiz, delude Simeone - fabriziochessa2 : @SpudFNVPN Rosa Napoli seconda più forte. Credo ancelotti abbia grosse colpe specie per la gestione della posizion… - matt_2994 : @il_Rube @shockthegalgo Galleggiare nel SA perché ha speso 40 milioni per kondogbia, 25 per Gagliardini, 25 per Dal… - stillers1971 : @stevevicrn @JedHemlock La rosa di questa stagione è la terza per valore assoluto. Il Napoli ha giocatori che noi c… -