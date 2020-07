Euronics, iPhone 11 in premio: attenzione alla truffa via SMS (Di venerdì 10 luglio 2020) “Congratulazioni, hai vinto un iPhone 11 su Euronics”. La truffa segnalata dalla Polizia Postale. Su segnalazione di numerosi utenti, diversi siti specializzati riferiscono da alcuni giorni di una incrementata circolazione di un SMS ingannevole attribuito a Euronics. Il contenuto del messaggio fa riferimento alla presunta vincita di un iPhone 11 grazie a un concorso indetto dalla nota catena di negozi. È una truffa, ha chiarito in un post su Facebook il commissariato di polizia postale online. Il testo del messaggio invita l’utente a cliccare su un link il cui formato risulta credibile, a una prima occhia superficiale. È esattamente l’obiettivo dei truffatori, ... Leggi su bloglive

