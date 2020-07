DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 13 luglio: Levent stregato da Sanem (Di venerdì 10 luglio 2020) Ventiquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo straordinario doppiando gli ascolti della concorrenza, ovvero Io e Te di Pierluigi Diaco e le altre reti nazionali. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 13 luglio 2020 alle 14:45 su canale 5, svelano che ci sarà l’arrivo del signor Levent. Quest’ultimo porterà una serie di scompigli tra Sanem e l’affascinante fotografo. La new entry farà entrare ancora più in confusione la Aydin oltre a far ingelosire molto Can. Cosa farà ... Leggi su kontrokultura

