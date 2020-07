Cuneo, bambino annega nella piscina di casa e muore: aveva 21 mesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Un bambino di soli 21 mesi è morto dopo essere annegato nella piscina di casa sua a Bra (Cuneo): i soccorsi non hanno potuto fare niente La sera del 7 luglio scorso a Cuneo, in Piemonte, un bambino è stato trovato annegato a faccia in giù nella piscina gonfiabile nel giardino di casa. Il piccolo, … L'articolo Cuneo, bambino annega nella piscina di casa e muore: aveva 21 mesi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

