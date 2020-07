Barcellona-Napoli: annunciata la data (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dai sorteggi di Nyon arriva la data ufficiale per il big match di Champions League tra Barcellona e Napoli. Gli azzurri affronteranno i catalani il prossimo 8 agosto. Il match, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, si disputerà al Camp Nou alle ore 21. La formazione di Gennaro Gattuso arriverà in casa blaugrana dopo un buon 1 a 1 registrato all’andata allo stadio San Paolo di Napoli. La formazione che supererà il turno affronterà, ai quarti di finale, la vincente tra tra Bayern Monaco e Chelsea. Mentre la fase finale della prestigiosa competizione europea si disputerà in Portogallo tramite formula ad eliminazione diretta. Gare singole, senza più ... Leggi su anteprima24

