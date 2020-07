Artigiani e commercianti, partiti gli avvisi bonari della rata di febbraio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Per l’ennesima volta l’annuncite del governo viene smentita dalla realtà. Nonostante abbiano fatto grandi promesse sulla sospensione dei pagamenti e delle rate, stamattina (10 luglio), con messaggio n. 2759 del 2020, l’INPS comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e commercianti. “Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale”, si legge nel “candido” messaggio. L’Inps specifica anche che in caso invece di mancato pagamento “l’importo dovuto ... Leggi su ilparagone

