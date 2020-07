Vasco Rossi, dopo la promessa durante il lockdown l’incontro con Andrea Scanzi a Rimini. Con loro anche Valerio Mastandrea (Di giovedì 9 luglio 2020) “Caro Andrea Scanzi, accetto volentieri l’invito a fare due chiacchiere e una bevutina insieme. Appena ci liberano tutti”. Così aveva detto lo scorso aprile Vasco Rossi ed è stato di parola: mercoledì ha incontrato il giornalista de Il Fatto Quotidiano a Rimini, insieme all’attore Valerio MastAndrea con la compagna Chiara Martegiani. Un incontro suggellato da un selfie scattato insieme e pubblicato su Instagram dal rocker, che ha commentato: “Voglio condividere con voi il piacere che ho avuto oggi di pranzare con Andrea Scanzi e Valerio MastAndrea. Scanzi… è più alto di quello che pensavo e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : 'Il privilegio dell'artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai... W il Maestro Ennio Morricone!'. Lo s… - Noovyis : (Vasco Rossi, dopo la promessa durante il lockdown l’incontro con Andrea Scanzi a Rimini. Con loro anche Valerio Ma… - FQMagazineit : Vasco Rossi, dopo la promessa durante il lockdown l’incontro con Andrea Scanzi a Rimini. Con loro anche Valerio Mas… - antocoppola60 : Ho scoperto la canzone L'una Per Te di Vasco Rossi grazie a Shazam. - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Ogni volta -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Appena ci liberano tutti”. Così aveva detto lo scorso aprile Vasco Rossi ed è stato di parola: mercoledì ha incontrato il giornalista de Il Fatto Quotidiano a Rimini, insieme all’attore Valerio ...Lui è Vasco Rossi, in vacanza a Rimini da inizio giugno. Il 'Blasco' ogni mattina fa un lungo giro in bicicletta, partendo dal Grand Hotel (dove è alloggiato), proseguendo per il borgo e poi ...