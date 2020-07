“Un mostro nel mio cuore”. Paola Perego, torna a galla tutto il suo dolore: impossibile dimenticare (Di giovedì 9 luglio 2020) Paola Perego torna a parlare della bestia malvagia con cui ha dovuto fare i conti fino a 10 anni fa: quegli attacchi di panico che, come rivelato da lei stessa lo scorso maggio, hanno rischiato di compromettere la sua salute, fisica e mentale. “Ho convissuto con un mostro, ma sono guarita. E oggi, anche grazie al mio nipotino, ho riscoperto cosa significhi la felicità”. Ora però, dopo aver vinto la sua battaglia, la conduttrice – 54 anni – può dirsi finalmente guarita. E può ripensare ai momenti più duri con ritrovata serenità. Lo ha fatto in questi giorni, con una lunga intervista a Diva e Donna. Continua dopo la foto Una chiacchierata in cui Paola ha provato anche a descrivere il mostro che ha dovuto combattere: ... Leggi su caffeinamagazine

