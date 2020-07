Udinese-Sampdoria: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria, match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di domenica 12 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Udinese – QUI Sampdoria – Attacco dei blucerchiati che potrà contare ancora su Quagliarella, ma mister Ranieri potrebbe tenerlo inizialmente in panchina a vantaggio di uno tra Gabbiadini: il campano è pronto a subentrare nella ripresa. A ridosso della punta si giocano una maglia Ramirez e La Gumina. In mezzo al campo torna Thorsby con Ekdal, quest’ultimo insidiato da Bertolacci. In difesa si rinnova il ballottaggio a sinistra ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sampdoria PROBABILI FORMAZIONI Udinese-Sampdoria: ballottaggi e dubbi Gotti e Ranieri Sportface.it Sampdoria subito in campo. Nel pomeriggio la ripresa con vista Udinese

La Sampdoria si mette subito alle spalle la sconfitta contro l’Atalanta e da oggi pomeriggio inizierà a preparare la sfida all’Udinese. Ripresa a Bogliasco sotto gli ordini di Claudio Ranieri per ...

Spal, ora la parola d’ordine diventa dignità

Dignità. La parola d’ordine cambia, purtroppo. Con uno svantaggio in doppia cifra (il -9 dal Lecce che ha battuto la Lazio è in realtà un -10 per gli scontri diretti a sfavore), il termine salvezza fu ...

