Turismo a pezzi. A giugno crollo presenze dell'80%, persi 110 mila posti (Di giovedì 9 luglio 2020) A giugno nel mercato turistico alberghiero si registra un calo delle presenze dell′80,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I flussi dall’estero sono ancora paralizzati (-93,2%), ma anche il mercato domestico è ben oltre la soglia di allarme (-67,2%).Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono dolorose: a giugno 2020 sono andati persi 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei di varia natura (-58,4%). Per i mesi estivi sono a rischio 140 mila posti di lavoro temporanei. Emerge dall’osservatorio di Federalberghi. Per luglio le previsioni non sono tranquillizzanti: l′83,4% delle strutture intervistate prevede che il fatturato ... Leggi su huffingtonpost

AxiaFel : RT @HuffPostItalia: Turismo a pezzi. A giugno crollo presenze dell'80%, persi 110 mila posti - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Turismo a pezzi. A giugno crollo presenze dell'80%, persi 110 mila posti - HuffPostItalia : Turismo a pezzi. A giugno crollo presenze dell'80%, persi 110 mila posti - loop_us : RT @Agnese73186871: Formata da cinque pezzi di alluminio, “Awakening” è un'opera ciclopica dello scultore Seward Johnson. Si tratta di una… - 9Roby11 : RT @Agnese73186871: Formata da cinque pezzi di alluminio, “Awakening” è un'opera ciclopica dello scultore Seward Johnson. Si tratta di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo pezzi Area vasta turismo, Destinazione Romagna perde i pezzi ChiamamiCittà