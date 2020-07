Traffico Roma del 09-07-2020 ore 18:00 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi in centro possibili difficoltà di circolazione all’interno del sottovia Ignazio Guidi per un veicolo fermo in panne in direzione Viale Castro Pretorio attenzione un incidente su viale Liegi all’altezza di piazza Ungheria verso Viale Dei Parioli a Montesacro lavori in corso sulla via Nomentana all’altezza di via Monte zio si viaggia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini In entrambe le direzioni sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti dalla Nomentana al bivio per la Roma L’Aquila e poi a seguire tra via Prenestina & viale Castrense su percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila coda da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città lavori in corso anche sulla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - romadailynews : Traffico Roma del 09-07-2020 ore 18:00: Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-07-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via di Boccea, intersezione con via Pasquale II, #traffico rallentato causa veicolo in avaria in direzione Grand… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Porto di Ancona: conseguenza emergenza Covid, calo contenuto delle merci, forte diminuzione traffico passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Emergono i primi dati sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria per il coronavirus sull’andamento dei traffici nel porto di Ancona. Nel primo semestre 2020, le merci hanno ...

Raggi, a Roma il bike sharing più caro d'Italia: bocciato. L'indagine da paura

Altroconsumo mette a confronto i prezzi: per noleggiare due volte a settimana una bici per 10 minuti nella Capitale costa 200 euro l'anno, a Milano 36 Bike sharing mania, in Italia spopolano i servizi ...

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Emergono i primi dati sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria per il coronavirus sull’andamento dei traffici nel porto di Ancona. Nel primo semestre 2020, le merci hanno ...Altroconsumo mette a confronto i prezzi: per noleggiare due volte a settimana una bici per 10 minuti nella Capitale costa 200 euro l'anno, a Milano 36 Bike sharing mania, in Italia spopolano i servizi ...