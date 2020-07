Sondaggi elettorali TP: il 66,8% dei romani non vuole il bis di Raggi (Di giovedì 9 luglio 2020) Sondaggi elettorali TP: il 66,8% dei romani non vuole il bis di Raggi Il 66,8% dei romani è contrario alla candidatura al secondo mandato di Virginia Raggi, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2021. Favorevole ad una sua ricandidatura è invece il 25,1% mentre l’8,1% non si esprime. E’ quanto emerge da un Sondaggio realizzato da Termometro Politico per Affaritaliani.it tra il 2 e 5 luglio 2020. (Clicca Qui per vedere il precedente Sondaggio)Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: Roma, le parole di Di Battista Tra gli sponsor della sindaca Cinque Stelle c’è Alessandro Di Battista. A proposito di ... Leggi su termometropolitico

