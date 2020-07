Ragazzi morti a Terni, il procuratore: “Io per primo faccio mea culpa. Ho fatto mille indagini sulla droga, ma dovevo fare di più” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Io per primo faccio mea culpa: ho fatto mille indagini sulla droga ma non ho fatto abbastanza il mio dovere, dovevo fare di più”. Parla così il procuratore di Terni, Alberto Liguori, dopo il caso dei due Ragazzi di 15 e 16 anni, Gianluca e Flavio, trovati morti nelle loro rispettive abitazioni lunedì, dopo aver comprato “15 euro di metadone” da un pusher di 41 anni. Aprendosi in un’intervista con il quotidiano La Repubblica, il procuratore mette in prima linea sé stesso, tra i tanti che, secondo lui hanno “la responsabilità collettiva” di ... Leggi su ilfattoquotidiano

