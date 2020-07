Pronta per l’Europa la Xiaomi Mi TV Stick: il prezzo (Di giovedì 9 luglio 2020) Si appresta al lancio globale la Xiaomi Mi TV Stick, la chiavetta con Android TV del produttore cinese da poco inserita nello store online della divisione portoghese. Come riportato da '9to5google.com', sono state riportate le specifiche tecniche ed il prezzo di vendita del piccolo dispositivo, che sembra supportare la risoluzione fullHD a 1080p (60fps) e Android TV 9.0. Non costerà più della Fire TV Stick di Amazon o della Chromecast di Google la Xiaomi Mi TV Stick, il cui prezzo dovrebbe essere pari a 39,99 euro. Per il resto, il dongle TV dovrebbe essere equipaggiato con un processore Quad-Core Cortex-A53 fino a 2.0 GHz (scheda grafica ARM Mali-450), 1GB di RAM DDR3 e 8GB di memoria interna eMMC. Tra le connettività supportate il Wi-Fi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Pronta per Ghedi, la casa di riposo pronta per i nuovi ospiti Brescia Oggi Cts “rischio rientro a scuola, mancano i banchi”/ Mascherina sempre quando ci si alza

l’utilizzo della mascherina e la sanificazione degli ambienti – ovvero le regole base per il rientro a scuola – rischiano di essere non tutte “pronte” per l’inizio settembre. Ma cosa accadrà se ci ...

Apple pronta a supportare Thunderbolt 4 su nuovi Mac

Tramite la Thunderbolt 4 i PC saranno in grado di supportare due monitor 4K o un monitor 8K, mentre precedentemente ci si poteva collegare solo ad uno. Intel prevede di spedire i… Leggi ...

