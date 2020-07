Ponte Morandi gestito da Aspi, Alberto Pallotti (A.I.F.V.S.): “Concessione va revocata” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Ponte Morandi di Genova sarà gestito da Autostrade, Alberto Pallotti (presidente Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada): “Si rispettino promesse, concessione va revocata”. “A due anni di distanza dalla tragedia, il Ponte Morandi di Genova torna nelle mani di Autostrade per l’Italia S.P.A., società controllata dai Benetton, senza che nemmeno il processo abbia avuto inizio. Siamo di fronte all’ennesima vergogna della storia italiana”. È dura la reazione del presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, Alberto Pallotti, alla decisione, presa dalla ministra (Partito Democratico) dei trasporti, Paola De Micheli, di affidare la ... Leggi su 2anews

PaolaTavernaM5S : Con la sua sentenza la Corte Costituzionale ha dato valore al lavoro svolto da @DaniloToninelli dichiarando legitti… - GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - fattoquotidiano : Morandi, De Micheli: “Ora la gestione è di Autostrade, i concessionari sono loro. Ma rimane l’ipotesi revoca”. M5s:… - marfiolecce2 : RT @RaphaelRaduzzi: Per la Consulta è stato legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Ora chiudiamo definitivamente q… - Mania48Mania53 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Grillini sotto il ponte, Benetton sopra. Dopo due anni di strilli dei 5 stelle contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

L’argomento del video in diretta che lo stesso ha pubblicato stamane su Facebook, è la recente concessione del nuovo Ponte Morandi di Genova ad Aspi, facente capo alla famiglia Benetton, nonostante ...(Teleborsa) - Secondo la Consulta non è illegittimo estromettere ASPI dalla ricostruzione del Ponte Morandi. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative all'esclusione legisl ...