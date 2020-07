Pescara, scelto Sottil per la panchina: “Servono agonismo, fame e determinazione” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Pescara ha ufficializzato l’arrivo di una nuova guida tecnica, che corrisponde al nome di Andrea Sottil, ex Livorno e Siracusa. La decisione del club abruzzese è arrivata considerando il rendimento decisamente negativo di Nicola Legrottaglie, erede non fortunato di Luciano Zauri: Sottil rappresenta dunque il terzo allenatore dei biancoazzurri nella stagione 2019/2020. Di seguito le dichiarazioni del nuovo tecnico del Pescara, interpellato dai canali ufficiali della società stessa di appartenenza: “Ringrazio il club che mi ha scelto, penso solo a sfruttare questa chance, poi parleremo del futuro. La Serie B l’ho sempre rincorsa, finalmente l’ho raggiunta e non ho nessuna intenzione di farmela scappare. Prima di tutto servono agonismo, ... Leggi su sportface

sportface2016 : Le prime parole di #Sottil da allenatore del #Pescara - spaziopescara : ”Mi sento di ringraziare il Presidente Sebatiani e il DS Bocchetti che mi hanno scelto di guidare il Pescara per qu… - ConfindCHPE : Questa settimana accendiamo i riflettori su 10 aziende che hanno scelto di credere in Confindustria Chieti Pescara:… - infoitsport : TMW - Pescara, scelto Sottil per la panchina: contratto sino a fine stagione -