Per la Cassazione i traffici di Erdogan in Libia non sono un delitto politico (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma. Per la prima volta un tribunale italiano è stato chiamato a decidere sulle interferenze dei paesi stranieri nella guerra in Libia. Con una sentenza della Cassazione dello scorso 30 giugno, i giudici hanno stabilito che la violazione dell’embargo delle armi nel paese a opera di una nave libanes Leggi su ilfoglio

