Paratici Juventus, Agnelli vuole il licenziamento: pronto il sostituto (Di giovedì 9 luglio 2020) Paratici Agnelli – Affidare tutto nelle mani del direttore sportivo di Borgonovo Val Tidone non è stata una scelta che ha soddisfatto interamente il numero uno dei bianconeri Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato da Dagospia, il presidente avrebbe già meditato alla rivoluzione societaria ed il suo desiderio sarebbe quello di riportare a Torino Giuseppe Marotta. L’ex d.s della Sampdoria difficilmente lascerà il progetto appena intrapreso con l’Inter. Juventus: Agnelli poco soddisfatto di Paratici Secondo il giornale di D’Agostino, quindi Agnelli penserebbe alla promozione del capo area della comunicazione Claudio Albanese e di Federico Cherubini. Quest’ultimo sarebbe l’indiziato principale per prendere il posto ... Leggi su juvedipendenza

