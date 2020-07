Napoli, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli divisi sulla gestione di Carlo Ancelotti (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel suo ultimo intervento per Campania Sport, programma in onda su Canale 21, Umberto Chiarielllo ha ribattuto alle recenti considerazioni di Peppe Iannicelli. “Tu mi dici che Carlo Ancelotti ha preso solo Lozano? Non è affatto così. Ti posso dire che, oltre al messicano, il coach di Reggiolo ha voluto fortemente anche Elmas. Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla campagna acquisti dei partenopei. Non ha solo assistito alle scelte della società. Ha rifiutato Veretout”. Peppe Iannicelli, a sua volta, ha risposto al collega. “A me risulta che Carlo Ancelotti abbia avallato solo l’acquisto di Hirving Lozano. Se mi chiedete ... Leggi su calciomercato.napoli

DimitriDeVita : RT @DelbonoDaniela: Umberto Eco disse 'Senza l'Italia Napoli sarebbe più o meno la stessa. Ma senza Napoli l' Italia non ci sarebbe.' http… - grandemostro1 : RT @DelbonoDaniela: Umberto Eco disse 'Senza l'Italia Napoli sarebbe più o meno la stessa. Ma senza Napoli l' Italia non ci sarebbe.' http… - GimZ14 : RT @DelbonoDaniela: Umberto Eco disse 'Senza l'Italia Napoli sarebbe più o meno la stessa. Ma senza Napoli l' Italia non ci sarebbe.' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Umberto Galleria Umberto, sei anni fa la tragedia di Salvatore Giordano: ucciso da un fregio staccatosi... Il Mattino Napoli, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli divisi sulla gestione di Carlo Ancelotti

Nel suo ultimo intervento per Campania Sport, programma in onda su Canale 21, Umberto Chiarielllo ha ribattuto alle recenti ... Non ha però le uniche colpe del fallimento iniziale del Napoli. Anche i ...

Quando il Regno d'Italia partecipò a suon di violenze alla spartizione della Cina. "La bandiera della civiltà è stata ammainata"

TRENTO. Accorso al porto di Napoli per salutare il contingente imbarcato per la Cina, re Umberto I di Savoia non poteva certo sapere che il suo regno sarebbe durato altri 10 giorni. Il 29 luglio 1900, ...

Nel suo ultimo intervento per Campania Sport, programma in onda su Canale 21, Umberto Chiarielllo ha ribattuto alle recenti ... Non ha però le uniche colpe del fallimento iniziale del Napoli. Anche i ...TRENTO. Accorso al porto di Napoli per salutare il contingente imbarcato per la Cina, re Umberto I di Savoia non poteva certo sapere che il suo regno sarebbe durato altri 10 giorni. Il 29 luglio 1900, ...