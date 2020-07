Napoli, Osimhen: “Voglio vincere la Champions. Mi cercarono Inter e Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarebbe vicino all’acquisizione a titolo definitivo di Viktor Osimhen, giovane attaccante nigeriano che ha impressionato con la maglia del Lille, per esplosività atletica e fiuto del gol. Il classe ’98 ha recentemente rilasciato un’Intervista per il podcast ‘The Out of Home’, di seguito le significative dichiarazioni esplicitate: “Tra le aspirazioni che ho per la mia carriera c’è quella di giocare in uno dei più importanti club del mondo, vincere la Champions League, vincere qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero che non sia un sogno troppo grande. Dopo il Mondiale Under 17 mi cercarono Barcellona, Juventus, Arsenal e Inter, ma ... Leggi su sportface

