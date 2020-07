Meteo Roma: previsioni per venerdì 10 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per venerdì 10 luglio Tempo asciutto sulla Capitale con sole prevalente in mattinata e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 10 luglio Condizioni di tempo stabile determinate dalla presenza dell’anticiclone afroazzorriano che insiste sulla nostra penisola. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il Lazio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane con isolati acquazzoni al confine con l’Abruzzo; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Meteo Italia: previsioni per venerdì 10 luglio Al ... Leggi su romadailynews

